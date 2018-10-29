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Вторая лига: Минай Кополовца победил и возглавил таблицу, Калуш минимально проиграл Полесью

26 октября 18:11 217 Читати українською
Вторая лига: Минай Кополовца победил и возглавил таблицу, Калуш минимально проиграл Полесью
ФК Калуш

Состоялись матчи 15 тура Второй лиги чемпионата Украины в группе А.

Минай у себя дома принимал Верес и одолел ровенскую команду со счетом 2:0. Голы были забиты уже во втором тайме. В другом матче лидер Второй лиги Калуш принимал Полесье. Гости одержали победу благодаря голу Шаврина на 72 минуте.

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Учитывая эти результаты на вершине турнирной таблицы произошли изменения. Минай обогнал Калуш и возглавил Вторую лигу с 27 очками в активе, Калуш отстает на 1 пункт. Полесье – третье, Верес на 5 строчке.

Чемпионат Украины, вторая лига, группа А. 15 тур

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Минай – Верес – 2:0

Голы: Гегедош, 64, Беца, 79

Калуш – Полесье – 0:1

Гол: Шаврин, 72

Вторая лига15 турХимик (Калуш)

Калуш - Полесье: Пятница 26 октября 2018

Калуш
Матч окончен
0 : 1
Полесье
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Теги
Вторая лига Верес Верес Минай Минай Калуш Калуш Полесье Полесье Калуш - Полесье Минай - Верес
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