Буковина на межі зникнення – директор клубу розповів про проблеми

Генеральний директор Буковини Ігор Наболотний розповів про складну ситуацію у клубі.

"У нас де-факто відсутній президент клубу. Він є тільки юридично, але ніякої участі у житті клубу він не бере. Останні півтора року ми фінансуємося виключно з міського та обласного бюджетів.

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Ми залежні від міської та обласної рад. У місті відбулася зміна керівництва. І ми поки не розуміємо, яке його ставлення до нашої команди, чи буде подальша підтримка Буковини з боку влади.

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Наступного тижня планую завітати до нього на прийом. Сподіваюсь, тоді наша ситуація якось вирішиться. Поки ми не знаємо, чи буде у нас фінансова підтримка наступного року. Якщо фінансування не отримаємо, то взимку клуб из 60—річною історією припинить своє існування", – цитує директора Буковини FootballHub.