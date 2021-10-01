У п'ятницю, 1 жовтня, відбулись одразу кілька поєдинків 11-го туру Другої ліги. Результати дізнавайтесь у цій новині на Футбол 24.

Друга ліга, 11-й тур

Рубікон – Мункач – 0:1

Гол: Піщур, 65

Вилучення: Луценко, 61

Миколаїв – Скорук – 2:0

Голи: Кравченко, 9, 50

Нікополь – Кристал – 2:1

Голи: Матвєєв, 6, Сидоренко, 69 – Крутін, 42

Таврія-Сімферополь – Вікторія – 1:1

Голи: Бойко, 45 (пен) – Чередніченко, 89

Вилучення: Касьянов, 75 (Вікторія, пряма червона)

МФК Металург – Полтава – 1:0

Гол: Могильний, 9

Мункачу вдалось конвертувати свою мінімальну перевагу над Рубіконом у гол аж в середині другого тайму. Подачу з флангу головою замкнув Піщур. Цей м'яч у підсумку подарував закарпатцям чергові три залікові бали.

Ощипко увійшов до тренерського штабу галицьких Карпат

У битві за місце під сонцем зустрічались Миколаїв та Скорук, які мали по 21 заліковому балу. Вивів господарів вперед Кравченко, шедеврально пробивши метрів з 25-ти у самісіньку дев'ятку. По перерві Сергій подвоїв перевагу та встановив остаточний рахунок на табло.

Шедевр Кравченка:

Нікополь зумів забити Кристалу двічі, а херсонці відповіли лише одним взяттям воріт. А от Таврія-Сімферополь і Вікторія не змогли виявити сильнішого, обмінявшись обопільними м'ячами – мирова 1:1.

Лідер групи Б Другої ліги МФК Металург зумів укріпити свої позиції. Під коток запоріжців, які не ще не програвали в цьому сезоні (3 нічиї та 7 звитяг), потрапила Полтава. Долю зустрічі вирішив результативний удар Могильного після чудової атаки вже на 9 хвилині.

Металург залишився лідером з 27-ма очками, Миколаїв, який має на 3 пункти менше, йде другим, а замикає трійку Скорук – 21 заліковий бал.

Турнірна таблиця Другої ліги