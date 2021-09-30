Ігор Ощипко увійшов до тренерського штабу Карпати Галич, повідомляє офіційний сайт клубу. 35-річний фахівець допомагатиме іспанському наставнику галичан Карлосу Інарехосу.

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Останнім клубом Ощипка був закарпатський Минай, який екс-оборонець покинув влітку 2019-го. Ігор більшу частину своєї ігрової кар'єри провів у львівських Карпатах, також виступав у чемпіонатах Австрії, Молдови та Болгарії. У 2010-2011 роках Ощипко викликався до лав збірної України.

Після 9-ти турів Другої ліги Карпати Галич розташувались на 8-й сходинці групи А.

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