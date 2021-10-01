Вторая лига: Николаев с шедевром выиграл борьбу за второе место, Никополь дожал Кристалл, Мункач победил
В пятницу, 1 октября, состоялись сразу несколько поединков 11-го тура Второй лиги. Результаты узнавайте в этой новости на Футбол 24.
Вторая лига, 11–й тур
Рубикон – Мункач – 0:1
Гол: Пищур, 65
Удаление: Луценко, 61
Николаев – Скорук – 2:0
Голы: Кравченко, 9, 50
Никополь – Кристалл – 2: 1
Голы: Матвеев, 6, Сидоренко, 69 – Крутин, 42
Таврия-Симферополь – Виктория – 1: 1
Голы: Бойко, 45 (пен) – Чередниченко, 89
Удаление: Касьянов, 75 (Виктория, прямая красная)
МФК Металлург – Полтава – начало в 18:00
Мункачу удалось конвертировать свое минимальное преимущество над Рубиконом в гол аж в середине второго тайма. Подачу с фланга головой замкнул Пищур. Этот мяч в итоге подарил закарпатцам три зачетных балла.
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В битве за место под солнцем встречались Николаев и Скорук, которые имели по 21 зачетному баллу. Вывел хозяев вперед Кравченко, шедеврально пробив метров с 25-ти в самую девятку. После перерыва Сергей удвоил преимущество и установил окончательный счет на табло. Николаев набрал 24 пункта и закрепился на второй строчке.
Шедевр Кравченко:
Никополь сумел забить Кристаллу дважды, а херсонцы ответили лишь одним взятием ворот. А вот Таврия-Симферополь и Виктория не смогли выявить сильнейшего, обменявшись обоюдными мячами – мировая 1:1.