В пятницу, 1 октября, состоялись сразу несколько поединков 11-го тура Второй лиги. Результаты узнавайте в этой новости на Футбол 24.

Вторая лига, 11–й тур

Рубикон – Мункач – 0:1

Гол: Пищур, 65

Удаление: Луценко, 61

Николаев – Скорук – 2:0

Голы: Кравченко, 9, 50

Никополь – Кристалл – 2: 1

Голы: Матвеев, 6, Сидоренко, 69 – Крутин, 42

Таврия-Симферополь – Виктория – 1: 1

Голы: Бойко, 45 (пен) – Чередниченко, 89

Удаление: Касьянов, 75 (Виктория, прямая красная)

МФК Металлург – Полтава – начало в 18:00

Мункачу удалось конвертировать свое минимальное преимущество над Рубиконом в гол аж в середине второго тайма. Подачу с фланга головой замкнул Пищур. Этот мяч в итоге подарил закарпатцам три зачетных балла.

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В битве за место под солнцем встречались Николаев и Скорук, которые имели по 21 зачетному баллу. Вывел хозяев вперед Кравченко, шедеврально пробив метров с 25-ти в самую девятку. После перерыва Сергей удвоил преимущество и установил окончательный счет на табло. Николаев набрал 24 пункта и закрепился на второй строчке.

Шедевр Кравченко:

Никополь сумел забить Кристаллу дважды, а херсонцы ответили лишь одним взятием ворот. А вот Таврия-Симферополь и Виктория не смогли выявить сильнейшего, обменявшись обоюдными мячами – мировая 1:1.

Турнирная таблица Второй лиги