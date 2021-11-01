Відбулись завершальні поєдинки 16-го туру Другої ліги, у яких Лівий берег поступився ЛНЗ, а Таврія-Сімферополь виявилась сильнішою за Кристал. Читайте звіт про поєдинки на Футбол 24.

Друга ліга 2021/22, 16-й тур

ЛНЗ – Лівий берег – 2:1

Голи: Войцеховський, 11, Норенков, 66 – Петренко, 14

Таврія-Сімферополь – Кристал – 3:1

Голи: Бойко, 11, 55, (пен.), 68 – Гаркуша, 58

Вилучення: Процишин, 90+4

ЛНЗ завдав другої поразки Лівому берегу у сезоні. Перша половина завершилась нічиєю – Войцеховський та Петренко обмінялись голами протягом трьох хвилин. А от у другому таймі саме ЛНЗ вирвав перемогу – Норенков на 66 хвилині забив переможний гол. Лівий берег спробував відігратись наприкінці зустрічі, але ЛНЗ вдалось втримати перемогу.

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Таврія-Сімферополь переграла Кристал. Головним героєм зустрічі став Олексій Бойко, який оформив хет-трик (один із м'ячів забив з пенальті). Гаркуша відповів голом престижу на 58 хвилині.

Таким чином, Лівий берег залишився лідером групи А з 39 очками в активі, ЛНЗ набрав 31 пункт та піднявся на четверту позицію. Таврія-Сімферополь завдяки перемозі над Кристалом набрала 23 очки та піднялася на сьому сходинку, а херсонський клуб залишився поруч із зоною вильоту.

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