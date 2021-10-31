У неділю у 16-му турі Другої ліги відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 16-й тур

Суми – Полтава – 1:3

Голи: Пилипенко, 7 – Таранушич, 33, Стрельцов, 37, Яременко, 68

АФСК Київ – Дніпро Черкаси – 0:3

Голи: Бистрицький, 33, Мартян, 38 (пен.), Савісько, 84

Карпати Галич – Любомир – 0:0

Нива В – Епіцентр – 3:4

Голи: Загорулько, 2, 7, Громок, 45+1 – Кривобедрий, 36, Немтінов, 38, Захарченко, 75, Барбоза, 84

Тростянець – Миколаїв – 4:2

Голи: Пагу, 20, Полянський, 44, 55, Сліпухін, 79 – Окатий, 15, Кравченко, 40 (пен.)

Вилучення: Попов, 83 (Миколаїв, друга жовта картка)

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Аутсайдер групи Б – Суми – зазнав чергової поразики у чемпіонаті від Полтави. Господарі забили вже на початку матчу і зажевріла надія, що сумчани зможуть перервати одинадцятиматчеву безвиграшну серію. Однак, в середині тайму гості протягом чотирьох хвилин забили двічі, а по перерві добили знекровлені Суми.

Черкаський Дніпро у "битві конкурентів" декласував свого сусіда по турнірній таблиці АФСК Київ. Гості в середині першого тайму протягом п'яти хвилин забили два голи (з гри і з пенальті), і довершили розгром наприкінці матчу.

Епіцентр на виїзді влаштував феєричний камбек у матчі з вінницькою Нивою. Загорулько на початку матчу дублем вивів господарів вперед, однак в середині тайму гості відігрались. Нива забила "гол у роздягальню", чим розпалила ще більшу інтригу по перерві. Епіцентру вдалось схилити ситуацію на свій бік наприкінці матчу – два влучні постріли дозволили команді з Дунаївців увірватись у топ-4 групи А.

Тростянець і Миколаєвом у першому таймі зуміли потішити уболівальників чотирма голами, пішовши на перерву за рахунку 2:2. Після відпочинку господарям вдалось дотиснути суперника, відвантаживши у їхні ворота ще два м'ячі.

У ще одному матчі галицькі Карпати розписали з Любомиром безгольову нічию.

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