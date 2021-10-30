Відбулись суботні поєдинки у рамках 16-го туру Другої ліги. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

Друга ліга 2021/22, 16-й тур

МФК Металург – Вовчанськ – 1:1

Голи: Борисенко, 79 – Гладковський, 68, (пен.)

Реал Фарма – Енергія – 0:1

Гол: Бондар, 77

Скорук – Перемога – 1:1

Голи: Мішуренко, 51 – Яременко, 12

Чернігів – Мункач – 0:2

Голи: Стень, 40, Гірний, 90+5

Вилучення: Бибік, 50, Литвиненко, 84, Порохня, 90 (усі – Чернігів)

Буковина – Чайка – 1:0

Гол: Сивка, 59

Балкани – Нікополь – 5:0

Голи: Прийомов, 4, 44, 60, Приблуда, 42, Вдовиченко, 68

Вікторія – Яруд – 0:2

Голи: Матвєєв, 36, Доброхотов, 83

МФК Металург не зміг обіграти Вовчанськ, проте залишився лідером групи Б у Другій лізі. Фавориту довелось відігруватись після точного удару з пенальті у виконанні Гладковського. Борисенко на 77 хвилині вирівняв становище.

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Енергія здобула важливу перемогу в боротьбі за виживання, обігравши Реал Фарму. Єдиний м'яч у зустрічі в активі Бондаря, що дозволило відірватись від останнього місця вже на 9 очок.

Балкани знищили Нікополь, а Прийомов став головним героєм зустрічі, оформивши хет-трик. Ще по голу до свого активу записали Приблуда та Вдовиченко. Мункач же здолав Чернігів, який завершував гру без трьох гравців – Бибік, Литвиненко та Вдовиченко завчасно покинули поле. Стень і Гірний принесли ж перемогу для Мункача.

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