Состоялись заключительные поединки 16-го тура Второй лиги, в которых Левый берег уступил ЛНЗ, а Таврия-Симферополь оказалась сильнее Кристалла. Читайте отчет о матчах Футбол 24.

Вторая лига 2021/22, 16-й тур

ЛНЗ – Левый берег – 2:1

Голы: Войцеховский, 11, Норенков, 66 – Петренко, 14

Таврия-Симферополь – Кристалл – 3:1

Голы: Бойко, 11, 55, (пен.), 68 – Гаркуша, 58

Удаление: Процишин, 90+4 (Кристалл)

ЛНЗ нанес второе поражение Левому берегу в сезоне. Первая половина завершилась ничьей – Войцеховский и Петренко обменялись голами в течение трех минут. А вот во втором тайме именно ЛНЗ вырвал победу – Норенков на 66-й минуте забил победный гол. Левый берег попытался отыграться в конце встречи, но ЛНЗ удалось удержать победу.

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Таврия-Симферополь обыграла Кристалл. Главным героем встречи стал Алексей Бойко, оформивший хет-трик (один из мячей забил с пенальти). Гаркуша ответил голом престижа на 58-й минуте.

Таким образом, Левый берег остался лидером группы А с 39 очками в активе, ЛНЗ набрал 31 пункт и поднялся на четвертую позицию. Таврия-Симферополь благодаря победе над Кристаллом набрала 23 очка и поднялась на седьмую строчку, а херсонский клуб остался рядом с зоной вылета.

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