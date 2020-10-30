Друга ліга: Гуйє дебютним голом за Метал приєднався до перемоги над Балканами, Карпати Галич знищили Ужгород
Відбулись чергові матчі 9-го туру Другої ліги. Звіти про поєдинки читайте на Футбол 24.
Друга ліга, 9-й тур
Група А
Ужгород – Карпати Галич – 0:3
Голи: Козак, 45, 55, Антошик 76
Група В
Нікополь – Миколаїв-2 – 0:1
Гол: Фальковський, 13 (пен)
Вилучення: Бейер, 31, Твердоух, 54 (обоє – Нікополь)
Таврія-Сімферополь – Реал Фарма – 1:0
Гол: Клочко, 52
Нереалізований пенальті: Гриппа, 69 (Таврія-Сімферополь)
Балкани – Метал – 1:3
Голи: Де Олівейра, 62 – Гуйє, 27, Фомін, 32, Федорів, 74 (пен)
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У групі А Карпати Галич на виїзді розгромили Ужгород. До перерви гра була майже рівною, проте під завісу першої 45-хвилинки забили гості. У другому таймі команда з Галича, окрилена мінімальною перевагою, ще двічі відзначилась у воротах ужгородців. Завдяки впевненій перемозі Карпати вийшли на другу сходинку у турнірній таблиці групи А.
Нікополь мінімально поступився Миколаєву-2, хоча міг пропустити й більше, адже команда близько половини матчу грала вдев'ятьох через два вилучення. Єдиний гол був забитий з пенальті ще у дебюті зустрічі. До слова, це перша перемога Миколаєва-2 у поточному розіграші Другої ліги.
Таврія-Сімферополь вдома здолала Реал Фарму завдяки голу на початку першої 45-хвилинки. Таким чином команда із Херсона піднялась на друге місце у турнірній таблиці групи В.
Балкани та Метал видали чи не найяскравіший поєдинок ігрового дня. Матч був знаковим для екс-футболіста Дніпра Папи Гуйє, який дебютував у футболці команди з Харкова. Ба більше, на 27 хвилині він відзначився першим голом за Метал після розіграшу кутового. За кілька миттєвостей Фомін результативно запам'ятався. По перерві команди обмінялись забитими м'ячами. Перемога з рахунком 1:3 закріплює за Металом першу сходинку.
Відео дебютного гола Папи Гуйє: