Друга ліга, 9-й тур

Група А

Ужгород – Карпати Галич – 0:3

Голи: Козак, 45, 55, Антошик 76

Група В

Нікополь – Миколаїв-2 – 0:1

Гол: Фальковський, 13 (пен)

Вилучення: Бейер, 31, Твердоух, 54 (обоє – Нікополь)

Таврія-Сімферополь – Реал Фарма – 1:0

Гол: Клочко, 52

Нереалізований пенальті: Гриппа, 69 (Таврія-Сімферополь)

Балкани – Метал – 1:3

Голи: Де Олівейра, 62 – Гуйє, 27, Фомін, 32, Федорів, 74 (пен)

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У групі А Карпати Галич на виїзді розгромили Ужгород. До перерви гра була майже рівною, проте під завісу першої 45-хвилинки забили гості. У другому таймі команда з Галича, окрилена мінімальною перевагою, ще двічі відзначилась у воротах ужгородців. Завдяки впевненій перемозі Карпати вийшли на другу сходинку у турнірній таблиці групи А.

Нікополь мінімально поступився Миколаєву-2, хоча міг пропустити й більше, адже команда близько половини матчу грала вдев'ятьох через два вилучення. Єдиний гол був забитий з пенальті ще у дебюті зустрічі. До слова, це перша перемога Миколаєва-2 у поточному розіграші Другої ліги.

Таврія-Сімферополь вдома здолала Реал Фарму завдяки голу на початку першої 45-хвилинки. Таким чином команда із Херсона піднялась на друге місце у турнірній таблиці групи В.

Балкани та Метал видали чи не найяскравіший поєдинок ігрового дня. Матч був знаковим для екс-футболіста Дніпра Папи Гуйє, який дебютував у футболці команди з Харкова. Ба більше, на 27 хвилині він відзначився першим голом за Метал після розіграшу кутового. За кілька миттєвостей Фомін результативно запам'ятався. По перерві команди обмінялись забитими м'ячами. Перемога з рахунком 1:3 закріплює за Металом першу сходинку.

Відео дебютного гола Папи Гуйє:

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