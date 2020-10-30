Вторая лига, 9-й тур

Группа А

Ужгород – Карпаты Галич – 0:3

Голы: Козак, 45, 55, Антошик 76

Группа В

Никополь – Николаев-2 – 0:1

Гол: Фальковский, 13 (пен)

Удаление: Бейер, 31 Твердоух, 54 (оба – Никополь)

Таврия-Симферополь – Реал Фарма – 1:0

Гол: Клочко, 52

Нереализованный пенальти: Гриппа, 69 (Таврия Симферополь)

Балканы – Металл – 1:3

Голы: Оливейра, 62 – Гуйе, 27 Фомин, 32, Федоров, 74 (пен)

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В группе А Карпаты Галич на выезде разгромили Ужгород. До перерыва игра была почти равной, однако под занавес первой 45-минутки забили гости. Во втором тайме команда из Галича, окрыленная минимальным перевесом, еще дважды отличилась в воротах ужгородцев. Благодаря уверенной победе Карпаты вышли на второе место в турнирной таблице группы А.

Никополь минимально уступил Николаеву-2, хотя мог пропустить и больше, ведь команда около половины матча играла вдевятером, получив два удаления. Единственный гол был забит с пенальти еще в дебюте встречи. К слову, это первая победа Николаева-2 в текущем розыгрыше Второй лиги.

Таврия-Симферополь дома одолела Реал Фарму благодаря голу в начале первой 45-минутки. Таким образом команда из Херсона поднялась на второе место в турнирной таблице группы В.

Балканы и Металл выдали один из самых ярких поединков игрового дня. Матч был знаковым для экс-футболиста Днепра Папы Гуйе, который дебютировал в футболке команды из Харькова. Более того, на 27 минуте он отметился первым голом за Металл после розыгрыша углового. За несколько мгновений Фомин результативно запомнился. После перерыва команды обменялись забитыми мячами. Победа со счетом 1:3 закрепляет за Металлом первую строчку.

Видео дебютного гола Папы Гуйе:

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