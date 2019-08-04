Друга ліга: Буковина поступилась Оболонь-2, дубль Чорноморця знову програв

Відбулись поєдинки другого туру у Другій лізі чемпіонату України.

Чемпіонат України. Друга ліга, 2 тур, група А

Оболонь-2 – Буковина – 2:1

Голи: Степаненко, 5 (пен), 77 (пен) – Палагнюк, 70 (пен)

Вилучення: Ткач, 90+5 (Оболонь-2)

Група Б

Чорноморець-2 – Миколаїв-2 – 0:2

Голи: Зарічнюк, 42, Толгаренко, 58

Авангард-2 – Кристал – 0:0

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Відбулись поєдинки другого туру чемпіонату України у Другій лізі. Оболонь-2 мінімально переміг Буковину, усі три голи були забиті з пенальті.

Дубль Миколаїва обіграв Чорноморець-2 з рахунком 2:0. Авангард-2 та Кристал не спромоглись забити голів у матчі.

Після цього туру Оболонь-2 має максимум очок та посідає друге місце у турнірній таблиці групи А, Буковина поки з нулем у графі залікових пунктів.

У групі Б дубль Миколаєва має 6 очок, Кристал – 4, Авангард-2 з одним заліковим пунктом, а дубль Чорноморця поки не заробив балів.