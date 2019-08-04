toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Друга ліга
ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Друга ліга: Буковина поступилась Оболонь-2, дубль Чорноморця знову програв

20:12 111 Читать на русском
Друга ліга: Буковина поступилась Оболонь-2, дубль Чорноморця знову програв
Оболонь-2 / ФК Оболонь

Відбулись поєдинки другого туру у Другій лізі чемпіонату України.

Чемпіонат України. Друга ліга, 2 тур, група А

Оболонь-2 – Буковина – 2:1

Голи: Степаненко, 5 (пен), 77 (пен) – Палагнюк, 70 (пен)

Вилучення: Ткач, 90+5 (Оболонь-2)

Група Б

Чорноморець-2 – Миколаїв-2 – 0:2

Голи: Зарічнюк, 42, Толгаренко, 58

Авангард-2 – Кристал – 0:0

Друга ліга: Полісся здобуло другу перемогу в сезоні, Діназ знову програв, Калуш розгромив Ниву В

Відбулись поєдинки другого туру чемпіонату України у Другій лізі. Оболонь-2 мінімально переміг Буковину, усі три голи були забиті з пенальті.

Дубль Миколаїва обіграв Чорноморець-2 з рахунком 2:0. Авангард-2 та Кристал не спромоглись забити голів у матчі.

Після цього туру Оболонь-2 має максимум очок та посідає друге місце у турнірній таблиці групи А, Буковина поки з нулем у графі залікових пунктів.

У групі Б дубль Миколаєва має 6 очок, Кристал – 4, Авангард-2 з одним заліковим пунктом, а дубль Чорноморця поки не заробив балів.

blog_ava
Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019
19:10
9893
Теги
Чорноморець-2 Чорноморець-2 Авангард-2 Авангард-2 Буковина Буковина Друга ліга Кристал Кристал Миколаїв-2 Миколаїв-2 Оболонь-2 Оболонь-2
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
хв
Барселона
21:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук