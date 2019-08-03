Друга ліга: Полісся здобуло другу перемогу в сезоні, Діназ знову програв, Калуш розгромив Ниву В

У суботу, 3 серпня, продовжився другий тур чемпіонату України 2019/20 серед команд Другої ліги.
Друга ліга, 2 тур
Група А
Діназ – Нива Т – 0:3
Голи: Скакун, 49, Різник, 52, 65
Чайка – Поділля – 0:1
Гол: Ліповуз, 39
Нива В – Калуш – 0:3
Голи: Денега, 13, Лебедь, 44, Кабанюк, 88
Ужгород – Полісся – 1:2
Голи: Пуканич, 60 – Немтінов, 20, Галенко, 36
Група Б
ВПК-Агро – Нікополь – 3:0
Голи: Васильєв, 77, Коломоєць, 80, Шмигельський, 85
Альянс – Енергія – 1:1
Голи: Загинайлов, 11 (пен) – Бочак, 9
В другому турі чемпіонату України у групі А Другої ліги тернопільська Нива розгромила дебютанта Діназ 3:0, а вінницька Нива з таким же рахунком програла Калушу. Поділля та Полісся мінімально здолали своїх опонентів. Відзначимо,що гол престижу у складі Ужгорода провів відомий півзахисник Адріан Пуканич.
Друга ліга: Гірник на виїзді розгромив Реал Фарму
В групі Б ВПК-Агро розгромив Нікополь та здобув вже другу перемогу в сезоні, а Енергія та Альянс переможця не виявили.
Турнірна таблиця чемпіонату України серед команд Другої ліги – Група А, Група Б.