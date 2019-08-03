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Друга ліга: Полісся здобуло другу перемогу в сезоні, Діназ знову програв, Калуш розгромив Ниву В

20:06 292 Читать на русском
Друга ліга: Полісся здобуло другу перемогу в сезоні, Діназ знову програв, Калуш розгромив Ниву В
Полісся здобуло другу перемогу в сезоні

У суботу, 3 серпня, продовжився другий тур чемпіонату України 2019/20 серед команд Другої ліги.

Друга ліга, 2 тур

Група А

Діназ – Нива Т – 0:3

Голи: Скакун, 49, Різник, 52, 65

Чайка – Поділля – 0:1

Гол: Ліповуз, 39

Нива В – Калуш – 0:3

Голи: Денега, 13, Лебедь, 44, Кабанюк, 88

Ужгород – Полісся – 1:2

Голи: Пуканич, 60 – Немтінов, 20, Галенко, 36

Група Б

ВПК-Агро – Нікополь – 3:0

Голи: Васильєв, 77, Коломоєць, 80, Шмигельський, 85

Альянс – Енергія – 1:1

Голи: Загинайлов, 11 (пен) – Бочак, 9

В другому турі чемпіонату України у групі А Другої ліги тернопільська Нива розгромила дебютанта Діназ 3:0, а вінницька Нива з таким же рахунком програла Калушу. Поділля та Полісся мінімально здолали своїх опонентів. Відзначимо,що гол престижу у складі Ужгорода провів відомий півзахисник Адріан Пуканич.

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В групі Б ВПК-Агро розгромив Нікополь та здобув вже другу перемогу в сезоні, а Енергія та Альянс переможця не виявили.

Турнірна таблиця чемпіонату України серед команд Другої ліги – Група А, Група Б.

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