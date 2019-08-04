Вторая лига: Буковина уступила Оболонь-2, дубль Черноморца снова проиграл

Состоялись поединки второго тура во Второй лиге чемпионата Украины.
Чемпионат Украины. Вторая лига, 2 тур, группа А
Оболонь-2 – Буковина – 2: 1
Голы: Степаненко, 5 (пен), 77 (пен) – Паланик, 70 (пен)
Удаление: Ткач, 90+5 (Оболонь-2)
Группа Б
Черноморец-2 – Николаев-2 – 0:2
Голы: Заричнюк, 42, Толгаренко, 58
Авангард-2 – Кристалл – 0:0
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Состоялись поединки второго тура чемпионата Украины во Второй лиге. Оболонь-2 минимально победил Буковину, все три гола были забиты с пенальти.
Дубль Николаева обыграл Черноморец-2 со счетом 2:0. Авангард-2 и Кристал не смогли забить голов в матче.
После этого тура Оболонь-2 имеет максимум очков и занимает второе место в турнирной таблице группы А, Буковина пока с нулем в графе зачетных пунктов.
В группе Б дубль Николаева имеет 6 очков, Кристалл – 4, Авангард-2 с одним зачетным пунктом, а дубль Черноморца пока не заработал баллов.