Вторая лига: Буковина уступила Оболонь-2, дубль Черноморца снова проиграл

Состоялись поединки второго тура во Второй лиге чемпионата Украины.

Чемпионат Украины. Вторая лига, 2 тур, группа А

Оболонь-2 – Буковина – 2: 1

Голы: Степаненко, 5 (пен), 77 (пен) – Паланик, 70 (пен)

Удаление: Ткач, 90+5 (Оболонь-2)

Группа Б

Черноморец-2 – Николаев-2 – 0:2

Голы: Заричнюк, 42, Толгаренко, 58

Авангард-2 – Кристалл – 0:0

Вторая лига: Полесье одержало вторую победу в сезоне, Диназ снова проиграл, Калуш разгромил Ниву В

Состоялись поединки второго тура чемпионата Украины во Второй лиге. Оболонь-2 минимально победил Буковину, все три гола были забиты с пенальти.

Дубль Николаева обыграл Черноморец-2 со счетом 2:0. Авангард-2 и Кристал не смогли забить голов в матче.

После этого тура Оболонь-2 имеет максимум очков и занимает второе место в турнирной таблице группы А, Буковина пока с нулем в графе зачетных пунктов.

В группе Б дубль Николаева имеет 6 очков, Кристалл – 4, Авангард-2 с одним зачетным пунктом, а дубль Черноморца пока не заработал баллов.