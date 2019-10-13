Друга ліга: Буковина поступилась Діназу, Поділля розгромило Ужгород, ВПК-Агро у меншості здолав Альянс

Відбулись матчі 15-го туру у Другій лізі. Рахунки та перебіг подій у матчах читайте на "Футбол 24".

Друга ліга 2019/20, 15-й тур

Група А

Буковина – Діназ – 0:1

Голи: Авдалян, 8

Поділля – Ужгород – 3:0

Голи: Каверін, 25, Шпікула, 56, Дорошенко, 90

Вилучення: Дрозд, 26 (друга жовта картка, Ужгород)

Полісся – Нива Т. – 0:0

Верес – Нива В. – 3:2

Голи: Петько, 4, Соломка, 10, Місік, 57 (пен.) – Ховбоша, 68 (аг.), Червінський, 84

Калуш – Оболонь-Бровар-2 – 1:1

Голи: Савошко, 87 – Потомальський, 37

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Група Б

Кристал – Реал Фарма – 1:1

Голи: Барладим, 28 – Дмитрієв, 32

Енергія – Авангард-2 – 1:1

Голи: Дмитрієв, 78 – Романов, 73

Миколаїв-2 – Гірник – 1:2

Голи: Семенін, 23 – Яровой, 40, Григорик, 90+5

Нікополь – Таврія-Сімферополь – 2:0

Голи: Донець, 61, Богданов, 84 (пен.)

Вилучення: Адаменко, 76 (друга жовта картка, Нікополь) – Жуков, 52 (друга жовта картка, Таврія-Сімферополь)

Альянс – ВПК-Агро – 0:1

Голи: Красов, 85

Вилучення: Алєксанов, 90 (червона картка, ВПК-Агро)

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У обох групах Другої ліги відбулись чергові матчі 15-го туру. У трьох поєдинках перемогу святкували господарі, у трьох – гості і чотири поєдинки закінчились унічию. Найскандальнішим матчем стала гра між Нікополем та Таврією-Сімферополь, яка ознаменувалась двома вилученнями і пенальті на останніх хвилинах.

У групі А Діназ, мінімально обігравши Буковину, впритул наблизився до лідируючої трійки, а Поділля на власному полі розгромило Ужгород. Тернопільська Нива та Полісся у матчі за перше місце так і не виявили сильнішого. Унічию також зіграли Енергія та Авангард-2, обмінявшись голами наприкінці матчу та Калуш з Оболонь-Бровар-2. Матч-триллер видали Верес та вінницька Нива, де було забито п’ять голів, серед яких один з пенальті і один автогол.

У групі Б Нікополь впевнено переграв Таврію-Сімферополь, а ВПК-Агро у надважкому матчі зумів вирвати перемогу у Альянса на останніх хвилинах. Миколаїв-2 на власному полі поступився Гірнику, а Кристал і Реал Фарма та Енергія з Авангардом сильнішого не виявили, розписавши бойові нічиї.

Після цього туру у групі А лідерство впевнено утримує тернопільська Нива, набравши 30 очок. За нею йдуть Полісся – 28 очок та Верес – 26 очок. Замикає турнірну таблицю Оболонь-Бровар-2 з 9-ма пунктами.

У групі Б першу сходинку посідає Кристал з 35-ма очками. У спину йому дихають ВПК-Агро – 34 пункти і Альянс – 29 очок. На самому дні опинились Чорноморець-2 та Авангард з 9-ма та 7-ма пунктами відповідно.