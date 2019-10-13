Вторая лига: Буковина уступила Диназу, Подолье разгромило Ужгород, ВПК-Агро в меньшинстве одолел Альянс

Состоялись матчи 15-го тура во Второй лиге. Счет и ход событий в матчах читайте на "Футбол 24".

Вторая лига 2019/20, 15-й тур

Группа А

Буковина – Диназ – 0:1

Голы: Авдалян, 8

Подолье – Ужгород – 3:0

Голы: Каверин, 25, Шпикула, 56, Дорошенко, 90

Удаление: Дрозд, 26 (вторая желтая жовта карточка, Ужгород)

Полесьея – Нива Т. – 0:0

Верес – Нива В. – 3:2

Голы: Петько, 4, Соломка, 10, Мисик, 57 (пен.) – Ховбоша, 68 (аг.), Червинский, 84

Калуш – Оболонь-Бровар-2 – 1:1

Голы: Савошко, 87 – Потомальский, 37

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Группа Б

Кристалл – Реал Фарма – 1:1

Голы: Барладим, 28 – Дмитриев, 32

Энергия – Авангард-2 – 1:1

Голы: Дмитриев, 78 – Романов, 73

Николаев-2 – Горняк – 1:2

Голы: Семенин, 23 – Яровой, 40, Григорик, 90+5

Никополь – Таврия-Симферополь – 2:0

Голы: Донец, 61, Богданов, 84 (пен.)

Удаление: Адаменко, 76 (вторая желтая карточка, Никополь) – Жуков, 52 (вторая желтая карточка, Таврия-Симферополь)

Альянс – ВПК-Агро – 0:1

Голы: Красов, 85

Удаление: Алексанов, 90 (красная карточка, ВПК-Агро)

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В обеих группах Второй лиги состоялись очередные матчи 15-го тура. В трех поединках победу праздновали хозяева, в трех – гости и четыре поединка закончились вничью. Самым скандальным матчем стала игра между Никополем и Таврией-Симферополь, которая ознаменовалась двумя удалениями и пенальти на последних минутах.

В группе А Диназ, минимально обыграв Буковину, вплотную приблизился к лидирующей тройке, а Подолье на своем поле разгромило Ужгород. Тернопольская Нива и Полесья в матче за первое место так и не выявили сильнейшего. Вничью также сыграли Энергия и Авангард-2, обменявшись голами в концовке матча и Калуш с Оболонь-Бровар-2. Матч-триллер выдали Верес и винницкая Нива, где было забито пять голов, среди которых один с пенальти и один автогол.

В группе Б Никополь уверенно переиграл Таврию-Симферополь, а ВПК-Агро в тяжелом матче сумел вырвать победу у Альянса на последних минутах. Николаев-2 на своем поле уступил Горняку, а Кристалл с Реал Фармой и Энергия с Авангардом сильнейшего не выявили, расписав боевые ничьи.

После этого тура в группе А лидерство уверенно удерживает тернопольская Нива, набрав 30 очков. Затем следуют Полесье – 28 очков и Верес – 26 очков. Замыкает турнирную таблицу Оболонь-Бровар-2 с 9-ю пунктами.

В группе Б первое место занимает Кристалл с 35-ю очками. В спину ему дышат ВПК-Агро – 34 пункта и Альянс – 29 очков. На самом дне оказались Черноморец-2 и Авангард с 9-ю и 7-ю пунктами соответственно.