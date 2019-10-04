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Cепаратистський прапор ледь не зірвав матч Ліги Європи Дюделанж – Карабах

09:53 773 Читать на русском
Cепаратистський прапор ледь не зірвав матч Ліги Європи Дюделанж – Карабах
Дюделанж – Карабах – 1:4 / imago

Матч 2-го туру Ліги Європи Дюделанж – Карабах був призупинений після 30-ї хвилини матчу.

62’ Мішель Гарос
90’ Антуан Берн'є
 
Абделла Зубір 11’
Мігел 30’
Річард Алмейда 42’
Дані Кінтана 69’
11’ Абделла Зубір
30’ Мігел
42’ Річард Алмейда
62’ Мішель Гарос
69’ Дані Кінтана
90’ Антуан Берн'є

Суддя перервав матч Ліги Європи після того, як на поле вилетів дрон з прапором Нагірного Карабаха, повідомляє твіттер DZfoot.

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Гравці клубу з Азербайджану намагалися збити дрон м'ячем, почалася бійка. В результаті команди покинули поле, але через деякий час гра поновилася.

Зазначимо, що Нагірний Карабах – невизнана держава, утворена в 1991 році на території колишньої Нагірно-Карабахської автономної області (НКАО), що входила до складу Азербайджану за часів СРСР.

Додамо, що інцидент не вплинув негативно на гравців Карабаха – азербайджанський клуб розгромив Дюделанж (4:1).

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Теги
Ліга Європи Дюделанж - Карабах Карабах Карабах Дюделанж Дюделанж
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