Cепаратистський прапор ледь не зірвав матч Ліги Європи Дюделанж – Карабах

Матч 2-го туру Ліги Європи Дюделанж – Карабах був призупинений після 30-ї хвилини матчу.

Суддя перервав матч Ліги Європи після того, як на поле вилетів дрон з прапором Нагірного Карабаха, повідомляє твіттер DZfoot.

Ліга Європи: Хетафе обіграв Краснодар, Мальме та Копенгаген розійшлись миром

Гравці клубу з Азербайджану намагалися збити дрон м'ячем, почалася бійка. В результаті команди покинули поле, але через деякий час гра поновилася.

Зазначимо, що Нагірний Карабах – невизнана держава, утворена в 1991 році на території колишньої Нагірно-Карабахської автономної області (НКАО), що входила до складу Азербайджану за часів СРСР.

Додамо, що інцидент не вплинув негативно на гравців Карабаха – азербайджанський клуб розгромив Дюделанж (4:1).

Лугано – Динамо: логічна, але не критична нічия, невиразний Жерсон, ненадійність оборони киян та хороший матч Миколенка