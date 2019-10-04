Cепаратистский флаг едва не сорвал матч Лиги Европы Дюделанж – Карабах

Матч 2-го тура Лиги Европы Дюделанж – Карабах был приостановлен после 30-й минуты матча.

Судья прервал матч Лиги Европы после того, как на поле вылетел дрон с флагом Нагорного Карабаха, сообщает твиттер DZfoot.

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Игроки клуба из Азербайджана пытались сбить дрон мячом, началась драка. В результате команды покинули поле, но через некоторое время игра возобновилась.

Отметим, что Нагорный Карабах – непризнанное государство, образованное в 1991 году на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), входившей в состав Азербайджана во времена СССР.

Добавим, что инцидент не повлиял негативно на игроков Карабаха – азербайджанский клуб разгромил Дюделанж (4:1).

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