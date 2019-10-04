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Cепаратистский флаг едва не сорвал матч Лиги Европы Дюделанж – Карабах

09:55 137 Читати українською
Cепаратистский флаг едва не сорвал матч Лиги Европы Дюделанж – Карабах
Дюделанж – Карабах – 1:4 / imago

Матч 2-го тура Лиги Европы Дюделанж – Карабах был приостановлен после 30-й минуты матча.

62’ Мишель Гарос
90’ Антуан Бернье
 
Абделла Зубир 11’
Мігель 30’
Ричард Алмейда 42’
Дани Кинтана 69’
11’ Абделла Зубир
30’ Мігель
42’ Ричард Алмейда
62’ Мишель Гарос
69’ Дани Кинтана
90’ Антуан Бернье

Судья прервал матч Лиги Европы после того, как на поле вылетел дрон с флагом Нагорного Карабаха, сообщает твиттер DZfoot.

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Игроки клуба из Азербайджана пытались сбить дрон мячом, началась драка. В результате команды покинули поле, но через некоторое время игра возобновилась.

Отметим, что Нагорный Карабах – непризнанное государство, образованное в 1991 году на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), входившей в состав Азербайджана во времена СССР.

Добавим, что инцидент не повлиял негативно на игроков Карабаха – азербайджанский клуб разгромил Дюделанж (4:1).

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Дюделанж - Карабах Карабах Карабах Дюделанж Дюделанж Лига Европы
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