"Ми так і очікували, що буде дуже складна гра. Мальта вдома грає у такий в'язкий футбол: поки їм не заб'єш, вони завжди на контратаках свої моменти шукають. Тому ми такого і очікували. Але добре, що після пропущеного голу трішки увімкнулися, почали грати у свій футбол і здобули перемогу.

Мальта – Україна – 1:3 – відео голів і огляд матчу

З Мальтою було складніше грати, захисники в'язкі, постійно провокували, смикали, висіли на мені. З Північною Македонією було трохи простіше, мали якісь вільні зони, було куди вбігати. Але ми ще перед поєдинками очікували, що будуть два важкі матчі. Головне, що здобули результат.

Пенальті бив по воротарю, він залишався стояти до останнього, тому трохи мене збив. Добре, що забив. Відчуваю зараз впевненість. Думаю, що в наступних таких моментах прийматиму інші рішення. Бо воротарі також вивчають, хто буде бити, і дивляться, тому думаю, що зробимо аналіз і змінимо техніку удару.

Першу гру з Італією ми всі пам'ятаємо, що у нас були моменти. Десь не вистачило сил після матчу з Англією. У нас буде одна гра, ми будемо віддаватися, треба віддати всього себе у цьому матчі. Моменти у нас будуть – і це буде інша гра, ніж та, що була в Італії", – сказав Довбик у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, після 7-ми матчів збірна України набрала 13 очок і йде у турнірній таблиці групи С другою, випереджаючи Італію – головного конкурента за вихід на Євро-2024 – на 3 бали (у "Скуадри Адзурри" є гра у запасі).

Україна здолала Мальту, повернувшись на другу позицію в групі – доля прямої путівки на Євро визначиться у грі з Італією