Помічник Даріо Срни в Шахтарі Карло Ніколіні розповів, як форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик міг змінити клубну прописку за солідну суму.

"Довбик – класний нападник, він міг би добре виступати в Італії. Артем добре грає головою, у нього чудова ліва нога.

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Він може добре виступати на позиції форварда або нападника, але СК Дніпро-1 відхилив пропозицію в 15 мільйонів. Багато клубів цікавляться ним", – поділився Ніколіні в коментарі Firenzeviola.it.

Зауважимо, що Довбик провів 25 поєдинків за СК Дніпро-1 в усіх змаганнях, в яких відзначився 17 голами та 5 результативними передачами.

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