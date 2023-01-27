Евертон погодився продати свого ключового гравця в Ньюкасл.

Вінгер Ентоні Гордон незабаром приєднається до "сорок", інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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У найближчі дні гравець пройде медогляд та підпише довготривалий контракт з Ньюкаслом. Евертон погодився на компенсацію у розмірі 40 млн фунтів. У нинішньому сезоні 21-річний Гордон провів 16 матчів в АПЛ та відзначився 3 голами.

Продаж зірки може дозволити Евертону підсилитися кількома гравцями до закриття зимового вікна. За чутками, нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик є одним з пріоритетів клубу Віталія Миколенка.

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