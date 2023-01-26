Вінгер Челсі Хакім Зієш може змінити клуб ще в січні. На марокканця є кілька претендентів.

Аутсайдер АПЛ Евертон зацікавлений у підписанні 29-річного вінгера збірної Марокко, який не має стабільного місця у складі Челсі. "Іриски" ще у зимове трансферне вікно готові викласти за Зієша до 25 мільйонів фунтів, повідомляє Sky Sports.

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Офіційної пропозиції лондонський клуб поки не отримував. Окрім Евертона, інтерес до Хакіма проявляє й італійська Рома. Жозе Моурінью хоче бачити Зієша замість Ніколо Дзаньйоло, який близький до відходу з клубу. Щоправда, Рома не може собі дозволити зарплатню гравця, який отримує в Челсі 100 тисяч фунтів на тиждень.

Зієш перебрався в Челсі влітку 2020-го з Аякса за 40 мільйонів євро. У сезоні 2022/23 зіграв 15 матчів, віддав 1 асист, а команда Грема Поттера посідає 10 місце в АПЛ. Контракт марокканця розрахований до літа 2025 року.

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