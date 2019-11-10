Довбик голом не врятував Сеннерюск від поразки у надрезультативному матчі

Орхус приймав Сеннерюск в рамках 16-го туру чемпіонату Данії.

Чемпіонат Данії, 16-й тур

Орхус – Сеннерюск – 4:2

Голи: Торстейсон, 6, Блум, 25, Мунскгард, 64, Мортенсен, 69 – Якобсен, 61, Довбик, 68

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Вже у першому таймі господарі забезпечили собі гандикап у два м'ячі, а після перерви відзначились ще двічі. Гості зуміли відквитати два голи, але для перемоги цього виявилось недостатньо. Варто відзначити, влучним ударом у складі Сеннерюска відзначився український форвард Артем Довбик, який раніше захищав кольори Дніпра.

Перемога підняла Орхус на 4-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Данії, Сеннерюск – 10-й.

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