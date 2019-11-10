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Довбик голом не спас Сеннерюск от поражения в сверхрезультативном матче

20:36 13 Читати українською
Довбик голом не спас Сеннерюск от поражения в сверхрезультативном матче
Орхус – Сеннерюск / Фото ФК Орхус

Орхус принимал Сеннерюск в рамках 16-го тура чемпионата Дании.

Чемпионат Дании, 16-й тур

Орхус – Сеннерюск – 4:2

Голы: Торстейсон, 6, Блум, 25, Мунскгард, 64, Мортенсен, 69 – Якобсен, 61, Довбик, 68

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Уже в первом тайме хозяева обеспечили себе гандикап в два мяча, а после перерыва отличились еще дважды. Гости сумели отквитать два гола, но для победы этого оказалось недостаточно. Стоит отметить, точным ударом в составе Сеннерюска отличился украинский форвард Артем Довбик, который ранее защищал цвета Днепра.

Победа подняла Орхус на 4-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Дании, Сеннерюск – 10-й.

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