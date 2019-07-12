Довбик допоміг Мітьюлланду перемогти Есб'єрг – Яковенко травмувався на передматчевому тренуванні

Відбувся перший матч першого туру чемпіонату Данії між Мітьюлландом та Есб'єргом.

Чемпіонат Данії, 1 тур

Мітьюлланд – Есб'єрг – 1:0

Гол: Андерсон, 90

Зубков забив дебютний гол за Ференцварош у матчі Ліги чемпіонів

Відбувся поєдинок першого туру чемпіонату Данії, де Мітьюлланд приймав Есб'єрг. У складі гостей зі стартових хвилин на поле мав вийти українець Юрій Яковенко, проте нападник зазнав пошкодження на передматчевому тренуванні та не зміг зіграти у матчі.

Натомість у складі господарів на 86 хвилині на полі з'явився український форвард Артем Довбик. Саме після появи українця Мітьюлланд забив єдиний гол у матчі. Відтак – мінімальна перемога команди Довбика з рахунком 1:0.