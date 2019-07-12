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Довбик допоміг Мітьюлланду перемогти Есб'єрг – Яковенко травмувався на передматчевому тренуванні

23:06 116 Читать на русском
Довбик допоміг Мітьюлланду перемогти Есб'єрг – Яковенко травмувався на передматчевому тренуванні
Артем Довбик / Фото ФК Мітьюлланд

Відбувся перший матч першого туру чемпіонату Данії між Мітьюлландом та Есб'єргом.

Чемпіонат Данії, 1 тур

Мітьюлланд – Есб'єрг – 1:0

Гол: Андерсон, 90

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Відбувся поєдинок першого туру чемпіонату Данії, де Мітьюлланд приймав Есб'єрг. У складі гостей зі стартових хвилин на поле мав вийти українець Юрій Яковенко, проте нападник зазнав пошкодження на передматчевому тренуванні та не зміг зіграти у матчі.

Натомість у складі господарів на 86 хвилині на полі з'явився український форвард Артем Довбик. Саме після появи українця Мітьюлланд забив єдиний гол у матчі. Відтак – мінімальна перемога команди Довбика з рахунком 1:0.

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Теги
Світ Українці за кордоном Есб'єрг Есб'єрг Артем Довбик Артем Довбик Юрій Яковенко Юрій Яковенко Мітьюлланд Мітьюлланд
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