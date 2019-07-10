Зубков забив дебютний гол за Ференцварош у матчі Ліги чемпіонів

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Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною
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УАФ ухвалила збільшення кількості учасників УПЛ з сезону 2020/21 – ще через рік буде 16 командУкраїна — 10 лип 4550
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УАФ ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20Україна — 10 лип 5795
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"Ми жодного разу не втрачали контроль над грою": арбітр скандального матчу Бразилія – Аргентина відповів на критикуСвіт — 10 лип 742
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