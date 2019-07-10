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Зубков забив дебютний гол за Ференцварош у матчі Ліги чемпіонів

10 липня 23:02 866 Читать на русском
Зубков забив дебютний гол за Ференцварош у матчі Ліги чемпіонів
Олександр Зубков (ліворуч) / ФК Ференцварош

Хавбек Ференцвароша Олександр Зубков відзначився своїм першим голом за нову команду у матчі проти Лудогорця (2:1).

 

Український легіонер Олександр Зубков забив свій перший гол у складі угорського Ференцвароша. Хавбек вразив ворота болгарського Лудогорця у матчі 1 раунду кваліікації Ліги чемпіонів.

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"Фраді" розіграли позиційну атаку, а Зубков сходу замкнув простріл до штрафного майданчика.

У підсумку, підопічні Сергія Реброва здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

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