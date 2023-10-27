Ліверпуль розтрощив Тулузу в третьому турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд гри на "Футбол 24".

Вже на 9 хвилині Жота вивів Ліверпуль вперед, легко реалізувавши вихід віч-на-віч. Тулуза відповіла результативним ударом Далінги, але далі забивали лише мерсисайдці. До перерви дебютним голом відзначився Ендо, а Дарвін на 34-й зробив рахунок 3:1.

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У другому таймі Ліверпуль продовжив побиття суперника. Гравенберх зробив рахунок 4:1, виправивши епічний промах Нуньєса у порожні ворота. Добив суперника Салах, який вийшов на заміну, – єгиптянин випередив Тьєррі Анрі за кількістю голів у єврокубках в статусі гравця команди з АПЛ.