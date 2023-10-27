Ливерпуль сокрушил Тулузу в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор игры на "Футбол 24".

Уже на 9 минуте Жота вывел Ливерпуль вперед, легко реализовав выход один на один. Тулуза ответила результативным ударом Далинги, но дальше забивали только мерсисайдцы. До перерыва дебютным голом отметился Эндо, а Дарвин на 34-й сделал счет 3:1.

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Во втором тайме Ливерпуль продолжил избиение соперника. Гравенберх сделал счет 4:1, исправив эпический промах Нуньеса в пустые ворота. Добил соперника Салах, который вышел на замену, – египтянин опередил Тьерри Анри по количеству голов в еврокубках в составе английской команды.