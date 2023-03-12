Досягнення Мессі та переможний гол Мбаппе у відеоогляді поєдинку Брест – ПСЖ – 1:2
12:35 - Читать на русском
ПСЖ вирвав перемогу над Брестом в матчі 27-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Брест – ПСЖ на "Футбол 24".
ПСЖ очікувано володів ініціативою, але окрім втраченого моменту Мбаппе майже не було чого пригадати в першому таймі до гола Солера. Карлос добив м'яч у ворота після дальнього удару Мбаппе.
ПСЖ після вильоту з ЛЧ ледь не зганьбився у Франції – Мессі та Мбаппе принесли перемогу в компенсований час
Втім, вже до перерви парижани пропустили – Онора втік від захисника та пробив Доннарумму. ПСЖ по перерві створив ще кілька нагод, але забити не вдавалось аж до 90 хвилини, коли Мессі з центра поля віддав на Мбаппе, Кіліан втік на рандеву з воротарем, обіграв його та закотив м'яч у порожні ворота.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter