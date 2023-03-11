Ліга 1, 27 тур

Брест – ПСЖ – 1:2

Голи: Онора, 44 – Солер, 37, Мбаппе, 90+1

Осер – Ренн – 0:0

На тижні команда Крістофа Гальтьє отримала болісний удар по своїх амбіціях, вилетівши з Ліги чемпіонів від Баварії. Парижани вкотре не зуміли здобути головний європейський клубний трофей, тому можуть догравати сезон, зосередившись на чемпіонаті. У Лізі 1 відрив Мессі та Ко від Марселя складав 8 очок, що, по суті, нівелює будь-яку чемпіонську інтригу.

Баварія ще раз здолала ПСЖ і вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – Мессі закрили мускулами, фактор Мбаппе не зіграв

Парижани могли забити швидкий гол. На 11-й хвилині Солер після скидки Мессі влучив у стійку, а добивання від Лео було невдалим. Підопічні Гальтьє володіли м'ячем більше 70%, але тривалий час нічого не створювали. Однак на 37-й хвилині ПСЖ такий вийшов уперед. Бізот перед собою відбив м'яч після удару Мбаппе, а Солер був першим на добиванні. Іспанець ударом від поперечини відкрив рахунок.

Брест ще до перерви відігрався. Онора відгукнувся на довгий пас через півполя, вибіг у коридор між Рамосом і Данілу Перейрою, після чого розібрався з Доннаруммою. 1:1 і димова завіса від фанатів господарів – підсумок першого тайму.