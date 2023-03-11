ПСЖ після вильоту з ЛЧ ледь не зганьбився у Франції – Мессі та Мбаппе принесли перемогу в компенсований час
ПСЖ гостював у Бреста в рамках 27-го туру Ліги 1. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Ліга 1, 27 тур
Брест – ПСЖ – 1:2
Голи: Онора, 44 – Солер, 37, Мбаппе, 90+1
Осер – Ренн – 0:0
На тижні команда Крістофа Гальтьє отримала болісний удар по своїх амбіціях, вилетівши з Ліги чемпіонів від Баварії. Парижани вкотре не зуміли здобути головний європейський клубний трофей, тому можуть догравати сезон, зосередившись на чемпіонаті. У Лізі 1 відрив Мессі та Ко від Марселя складав 8 очок, що, по суті, нівелює будь-яку чемпіонську інтригу.
Баварія ще раз здолала ПСЖ і вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – Мессі закрили мускулами, фактор Мбаппе не зіграв
Парижани могли забити швидкий гол. На 11-й хвилині Солер після скидки Мессі влучив у стійку, а добивання від Лео було невдалим. Підопічні Гальтьє володіли м'ячем більше 70%, але тривалий час нічого не створювали. Однак на 37-й хвилині ПСЖ такий вийшов уперед. Бізот перед собою відбив м'яч після удару Мбаппе, а Солер був першим на добиванні. Іспанець ударом від поперечини відкрив рахунок.
Брест ще до перерви відігрався. Онора відгукнувся на довгий пас через півполя, вибіг у коридор між Рамосом і Данілу Перейрою, після чого розібрався з Доннаруммою. 1:1 і димова завіса від фанатів господарів – підсумок першого тайму.