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Доронін покинув Олімпік

15 червня 08:44 139 Читать на русском
Доронін покинув Олімпік
Володимир Доронін / ФК Олімпік

Півзахисник Володимир Доронін більше не є гравцем донецького Олімпіка.

Олімпік на своєму офіційному сайті повідомив про відхід Володимира Дороніна. Сторони розірвали контракт з обопільною згодою.

Півзахисник є вихованцем донецького клубу і з невеликою перервою виступав за "олімпійців" з 2010 року. На його рахунку 82 матчі, 48 з яких в УПЛ.

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Нещодавно команду покинув Андрій Міщенко, а Іван Брікнер підписав контракт з Рухом.

Нагадаємо, молодіжні команди Олімпіка U-19 та U-21 не допущені до участі в чемпіонаті через підозру в участі в договірних матчах.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Олімпік Олімпік Володимир Доронін Володимир Доронін
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