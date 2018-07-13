Домашние матчи Карпат будет транслировать телеканал ZIK

Карпаты сменят транслятора домашних матчей в сезоне 2018/19.

Телеканал ZIK и Карпаты заключили соглашение о сотрудничестве в новом сезоне 2018/2019. Все домашние матчи команды в рамках украинской Премьер-лиги будут транслироваться на этом канале, сообщает официальный сайт львовского клуба. Предыдущим транслятором матчей Карпат были телеканалы 2+2 и УНИАН, которые входят в один медиа-холдинг 1+1 Медиа.

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"Мы намерены удивить зрителя и показать ему не только саму игру, но и то, что его окружает. Современные технологии позволяют расширять горизонты трансляции и впустить болельщика за кулисы футбольного поля. Трансляция матчей на ZIK – это возможность выбрать оптимальное время для команд на поле , болельщиков на трибунах и зрителей перед телеэкранами", – отметил руководитель інформационного центра ФК Карпаты Ростислав Ящишин.