"Кілька днів тому на Виконкомі ми окремо заслухали питання щодо тренерів молодіжної та національної збірної. Руслан Ротань та Олександр Петраков мали можливість розповісти про стан справ у своїх командах та свою роботу.

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Цю інформацію передали до Комітету збірних, який далі запропонує Виконкому наступні кроки", – дипломатично резюмував Павелко у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, контракт Петракова розрахований до кінця року, а останні результати збірної не надто позитивні. Україна не змогла вийти на чемпіонат світу і залишилася у дивізіоні В Ліги націй.

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