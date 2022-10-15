Доля Петракова у збірній України: головний тренер відзвітував про свою роботу перед УАФ
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко поділився новинами щодо наставників національної та молодіжної збірної.
"Кілька днів тому на Виконкомі ми окремо заслухали питання щодо тренерів молодіжної та національної збірної. Руслан Ротань та Олександр Петраков мали можливість розповісти про стан справ у своїх командах та свою роботу.
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Цю інформацію передали до Комітету збірних, який далі запропонує Виконкому наступні кроки", – дипломатично резюмував Павелко у коментарі Профутбол Digital.
Нагадаємо, контракт Петракова розрахований до кінця року, а останні результати збірної не надто позитивні. Україна не змогла вийти на чемпіонат світу і залишилася у дивізіоні В Ліги націй.
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