"Несколько дней назад на Исполкоме мы отдельно заслушали вопросы тренеров молодежной и национальной сборной. Руслан Ротань и Александр Петраков имели возможность рассказать о состоянии дел в своих командах и своей работе.

Петраков может возглавить одну из юношеских команд в случае ухода из сборной Украины, – журналист

Эту информацию передали в Комитет сборных, который предложит Исполкому следующие шаги", – дипломатически резюмировал Павелко в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, контракт Петракова рассчитан до конца года, а последние результаты сборной не слишком положительные. Украина не смогла выйти на чемпионат мира и осталась в дивизионе В Лиги наций.

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