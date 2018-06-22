Документи щодо "платежу за Ярмоленка" передані в НАБУ

Справою щодо перерахування платежу солідарності за перехід Андрія Ярмоленка з Динамо у Борусію Д буде займатися Національне антикорупційне бюро України.

До Національного антикорупційне бюро України надійшла заява директора чернігівської СДЮШОР "Юність" Геннадія Прокоповича з проханням почати досудове розслідування за статею 212 Кримінального кодексу – "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", повідомляє pravda.football.

У заяві, зокрема, йдеться про те, що в серпні 2017 року посадові особи ТОВ "Футбольний клуб Динамо (Київ)" (Україна) разом зі створеною ними ж компанією Динамо Київ (Кіпр) Лтд з метою ухиляння від сплати податків отримали від дортмундської Борусії Д 25 млн євро за перехід Андрія Ярмоленка, проте в бюджет України не виплатили жодної копійки.

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Як стверджується в листі, саме для ухиляння від сплати податків і була створена компанія Динамо Київ (Кіпр) Лтд, через яку і проходять подібні платежі, чим завдається значна шкода інтересам держави.

Також в листі повідомляється, що посадові особи київського Динамо спільно із співзасновником і керівником громадської організації "Чернігівський обласний футбольний клуб "Юність" Салієм нібито заволоділи платежем солідарності, який повинен був надійти на адресу СДЮШОР "Юність".