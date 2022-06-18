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Документы по "платежу за Ярмоленко" переданы в НАБУ

14 июня 11:44 276 Читати українською
Документы по "платежу за Ярмоленко" переданы в НАБУ
Андрей Ярмоленко / фото ФК Боруссия Д

Делом о перечислении платежа солидарности за переход Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию Д будет заниматься Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление директора черниговской СДЮШОР "Юность" Геннадия Прокоповича с просьбой начать досудебное расследование по статье 212 Уголовного кодекса – "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", сообщает pravda.football.

В заявлении, в частности, говорится, что в августе 2017 года должностные лица ООО "Футбольный клуб Динамо (Киев)" (Украина) вместе с созданной ими же компанией Динамо Киев (Кипр) Лтд с целью уклонения от уплаты налогов получили от дортмундской Боруссии Д 25 млн евро за переход Андрея Ярмоленко, однако в бюджет Украины не выплатили ни копейки.

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Как утверждается в письме, именно для уклонения от уплаты налогов и была создана компания Динамо Киев (Кипр) Лтд, через которую и проходят подобные платежи, чем наносится значительный ущерб интересам государства.

Также в письме сообщается, что должностные лица киевского Динамо совместно с соучредителем и руководителем общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность" Салием будто бы завладели платежом солидарности, который должен был поступить в адрес СДЮШОР "Юность".

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Трансферы Динамо Киев СДЮШОР Юность
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