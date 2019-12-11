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Шахтар – Аталанта: Додо оцінив роботу німецького арбітра, який показав йому червону картку

11 грудня 23:38 628 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: Додо оцінив роботу німецького арбітра, який показав йому червону картку
Додо / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Додо прокоментував поразку від Аталанти у 6 турі Ліги чемпіонів, а також оцінив роботу арбітра Фелікса Цвайєра, який на 77 хвилині вилучив бразильця з поля.

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

"У першому таймі все було дуже добре. Неуважність нам не дозволила забити перший гол. На жаль, не вдалося реалізувати жодного створеного моменту.

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З першою жовтою я згоден, перепросив у команди за неї. Але впевнений, що вилучення не було. Я був один, там було два суперники. Вони мене затиснули корпусом з двох сторін, я торкнувся до плеча. Думаю, там не повинно бути картки взагалі, не те що вилучення. Але це рішення прийнято, його треба поважати.

Він не дав другу жовту картку Мурієлю. Я оббіг суперника, йшов до воріт, підкат, і арбітр не дав навіть жовтої. Вважаю, арбітр пережив не зовсім вдалий день. Він прийняв деякі рішення, які потрібно було по-іншому вирішувати.

Ліга Європи – це інший турнір, зараз нам потрібно в чемпіонаті ще зіграти матч. Вийдемо на Лігу Європи сконцентрованими", – сказав Додо в ефірі телеканалу Футбол 2.

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Ліга чемпіонів Шахтар - Аталанта Шахтар Шахтар Фелікс Цвайєр Фелікс Цвайєр Додо Додо
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