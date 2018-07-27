Додо перейшов на правах оренди в Віторію Гімараєш, – ЗМІ

Донецький Шахтар віддав захисника Додо в оренду у португальську Віторію Гімараєш.

Захисник Додо відправився на рік в оренду у Віторію Гімараєш, повідомляє Football.ua.

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Очікується, що найближчим часом про угоду буде офіційно оголошено.

Віторія у сезоні 2017/2018 посіла 9 сходинку в турнірній таблиці португальської Прімейри.

Додо перейшов у Шахтар взимку 2018 року з бразильської Корітіби.

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