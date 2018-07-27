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Додо перейшов на правах оренди в Віторію Гімараєш, – ЗМІ

17:55 240 Читать на русском
Додо перейшов на правах оренди в Віторію Гімараєш, – ЗМІ
Додо / соцмережі

Донецький Шахтар віддав захисника Додо в оренду у португальську Віторію Гімараєш.

Захисник Додо відправився на рік в оренду у Віторію Гімараєш, повідомляє Football.ua.

Майкон: Мені потрібно ще трохи часу, щоб повністю адаптуватися у Шахтарі

Очікується, що найближчим часом про угоду буде офіційно оголошено.

Віторія у сезоні 2017/2018 посіла 9 сходинку в турнірній таблиці португальської Прімейри.

Додо перейшов у Шахтар взимку 2018 року з бразильської Корітіби.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Додо Додо Португалія Трансфери Шахтаря Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш
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