Додо перейшов на правах оренди в Віторію Гімараєш, – ЗМІ

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"Можна кожне рішення Федерації приймати "в інтересах Шахтаря", – Динамо жорстко відреагувало на рішення КДК щодо Ісмаїлі
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Where are you from? – лише 4 команди АПЛ тренують місцеві фахівці, в Серії А таких 95%Англія — 17:00 940
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"Важливо, щоб Динамо та Шахтар зіграли між собою у найсильніших складах", – ФФУ цікаво пояснила дискваліфікацію ІсмаїліУкраїна — 16:20 687
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"Ти ледачий, якщо не змінишся – не станеш найкращим": чому можливий перехід Ігуаїна в Челсі – найкращий для форвардаІталія — 15:06 1010
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