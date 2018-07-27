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Додо перешел на правах аренды в Виторию Гимараеш, – СМИ

17:55 53 Читати українською
Додо перешел на правах аренды в Виторию Гимараеш, – СМИ
Додо / соцсети

Донецкий Шахтер отдал защитника Додо в аренду в португальскую Виторию Гимараеш.

Защитник Додо отправился на год в аренду в Виторию Гимараеш, сообщает Football.ua.

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Ожидается, что в ближайшее время о сделке будет официально объявлено.

Витория в сезоне 2017/2018 заняла 9 место в турнирной таблице португальской Примейры.

Додо перешел в Шахтер зимой 2018 года из бразильской Коритибы.

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