Майкон: Мені потрібно ще трохи часу, щоб повністю адаптуватися у Шахтарі

Новачок Шахтаря Майкон розповів про свою адаптацію у складі "гірників".

"Стиль гри Шахтаря відрізняється від того, який був у моєї команди в Бразилії. Проте, я постараюсь адаптуватися тут якомога швидше, щоб інтегруватися в новий колектив. Зараз моя нова команда намагається грати з контролем м'яча, з позиції сили.

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А в Бразилії, навпаки, ми більше грали на контратаках, чекали на свій шанс. Тут же в такому стилі грають суперники Шахтаря. У цьому головна відмінність від моєї попередньої команди.

Що потрібно для швидкої адаптації в Шахтарі? Звичайно, тут в Україні абсолютно інше життя, інше місто, інші ресторани. Мене дуже добре прийняли.

Тут хороші умови, хороше тренувальне поле, відмінні партнери по команді. Паулу Фонсека дає всю необхідну інформацію, щоб я швидше адаптувався.

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Думаю, мені треба ще трохи часу, щоб повністю адаптуватися в Шахтарі, звикнути до команди і щоб команда звикла до мене", – розповів Майкон в коментарі Команда1.

Нагадаємо, Майкон перейшов у Шахтар з Корінтіанса цього літа. За неофіційною інформацією, донеччани заплатили за 20-річного бразильця близько 6 млн євро.