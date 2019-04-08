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"Доброго ранку", – Ісмаїлі написав повідомлення українською

20:55 900 Читать на русском
"Доброго ранку", – Ісмаїлі написав повідомлення українською
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі написав повідомлення українською мовою.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

Ісмаїлі у своєму Instagram написав повідомлення українською мовою після перемоги над Динамо в матчі 1/4 фіналу Кубка України.

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"Доброго ранку", – написав бразилець під фотографією команди.

У півфіналі "гірники" зустрінуться з представником Першої ліги СК Дніпро-1. В іншій парі зійдуться Зоря та Інгулець.

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Теги
Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Ісмаїлі Ісмаїлі
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