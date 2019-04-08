"Доброго ранку", – Ісмаїлі написав повідомлення українською

Захисник Шахтаря Ісмаїлі написав повідомлення українською мовою.

Ісмаїлі у своєму Instagram написав повідомлення українською мовою після перемоги над Динамо в матчі 1/4 фіналу Кубка України.

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"Доброго ранку", – написав бразилець під фотографією команди.

У півфіналі "гірники" зустрінуться з представником Першої ліги СК Дніпро-1. В іншій парі зійдуться Зоря та Інгулець.

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