Колишній тренер Манчестер Юнайтед з фізичної підготовки Мік Клегг не скупився на компліменти для зірки Ювентуса.

"До Кріштіану Роналду найкращим спортсменом, з яким мені довелося працювати, з точки зору професіоналізму був Райан Гіггз. Він був найсильнішим і приділяв багато уваги деталям. Якщо Гіггз грав за МЮ до 40 років, то Кріштіану міг би робити це, поки йому не виповниться 41 рік. Роналду був єдиним, хто був здатний перевершити високий рівень Райана.

Роналду визначився зі своїм майбутнім в Ювентусі на тлі чуток про зміну клубу

Роналду продовжить змінювати свій стиль гри, як це зробив Гіггз. Він залишиться на вершині, тому що він одержимий прагненням бути найкращим в історії.

Роналду багато працює, дуже уважний до питань відновлення і сну. Він знає, як уникнути зайвого стресу. Португалець приділяє пильну увагу деталям", – цитує Клегга Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Роналду захищав кольори МЮ у 2003-2009 роках.

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