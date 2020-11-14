Бывший тренер Манчестер Юнайтед по физической подготовке Мик Клегг не скупился на комплименты для звезды Ювентуса.

"До Криштиану Роналду лучшим спортсменом, с которым мне пришлось работать, с точки зрения профессионализма был Райан Гиггз. Он был сильным и уделял много внимания деталям. Если Гиггз играл за МЮ до 40 лет, то Криштиану мог бы делать это, пока ему не исполнится 41 год. Роналду был единственным, кто был способен превзойти высокий уровень Райана.

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Роналду продолжит менять свой стиль игры, как это сделал Гиггз. Он останется на вершине, потому что он одержим стремлением быть лучшим в истории.

Роналду много работает, очень внимателен к вопросам восстановления и сна. Он знает, как избежать лишнего стресса. Португалец уделяет пристальное внимание деталям", – цитирует Клегга Gazzetta dello Sport.

Напомним, Роналду защищал цвета МЮ в 2003-2009 годах.

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