Зірка Юве Кріштіану Роналду відреагував на чутки про свій потенційний трансфер.

Кріштіану Роналду не має наміру прощатись з Ювентусом до завершення чинного контракту, повідомляє As.

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Нещодавно ЗМІ підірвала інформація, що Юве буцімто розглядає варіанти з можливим продажем гравця, зокрема у списку кандидатів називали Манчестер Юнайтед. Чинна угода між 35-річним португальцем та туринцями розрахована до літа 2022-го.

У нинішньому сезоні Серії А Роналду провів 4 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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