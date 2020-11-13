Роналду визначився зі своїм майбутнім в Ювентусі на тлі чуток про зміну клубу
Зірка Юве Кріштіану Роналду відреагував на чутки про свій потенційний трансфер.
Кріштіану Роналду не має наміру прощатись з Ювентусом до завершення чинного контракту, повідомляє As.
Реал отримав пропозицію повернути Роналду – Перес хоче бачити португальця у Мадриді, але в іншому амплуа
Нещодавно ЗМІ підірвала інформація, що Юве буцімто розглядає варіанти з можливим продажем гравця, зокрема у списку кандидатів називали Манчестер Юнайтед. Чинна угода між 35-річним португальцем та туринцями розрахована до літа 2022-го.
У нинішньому сезоні Серії А Роналду провів 4 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.
Ювентус підірвав бомбу, Фонсека отримав бажане, екс-зірка УПЛ продовжує Одіссею – топ-7 трансферів дедлайну в Серії А