"Біло-сині" у матчі 8-го туру чемпіонату України не без проблем здолали команду Ігора Йовічевіча. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Господарі вийшли вперед в середині першого тайму, використавши свою першу ж можливість забити: Назаренко на замаху прибрав Караваєва і ударом з кута штрафного майданчика поцілив у дальню дев'ятку.

Олександрія у рідних стінах розписала бойову нічию з Десною

Згодом дніпряни відзначились вдруге: Адамюк після навісу Циганкова головою зрізав м'яч у власні ворота і рахунок став нічийним. А за дві хвилини до кінця першого тайму вже сам Віктор змусив капітулювати Сарнавського, пробивши практично з кута воротарського майданчика під дальню штангу.

Перемога дозволила киянам з 20 пунктами закріпитись на першій сходинці турнірної таблиці і відірватись від найближчого переслідувача – Шахтаря – на 4 очки. СК Дніпро-1 з 8-ма балами залишився на десятій сходинці.

Динамо здобуло вольову перемогу над Дніпро-1 перед Барселоною – команда Луческу зберегла відрив від Шахтаря