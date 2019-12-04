Для тренерського штабу збірної України не важливо, хто буде нашим четвертим суперником у групі на Євро-2020, – Малдера

Італієць Андреа Малдера, який працює в тренерському штабі Андрія Шевченка, прокоментував результати жеребкування Євро-2020.

"Не має ніякого значення, хто потрапить до нас з 4-го кошика. Так само було з Нідерландами і Австрією. Для тренерського штабу це не важливо, адже ми просто намагаємося максимально добре підготувати свою команду.

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Так, нам вдалося обіграти Португалію, хоча це чинний чемпіон Європи з купою зірок. Мені здається, погано, що в першому турі граємо з Нідерландами на їхній території. З іншого боку, якщо переможемо, це додасть нам сміливості і впевненості.

Формат такого короткого турніру змушує в кожному матчі віддавати всі сили, які маєш, грати з максимальною концентрацією", – сказав Малдера в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, за результатами жеребкування Євро-2020 збірна України потрапила до групи С разом з Нідерландами та Австрією. Четвертою командою у цьому квартеті може стати переможець шляху D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь), або збірна Румунії, якщо вона стане переможцем шляху А.

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