"У мене виняткові відчуття. Ми не можемо дочекатися, щоб вийти на поле. Можливість вийти у фінал – це привілей. Нам доведеться зіграти ідеальний матч, а через тиждень повторити це. Ми готові.

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Для нас дуже важливо добре грати в атаці та захищатися. Ми знаємо Рому, вони також дуже сильні при контратаках. Я вивчав Дибалу, як завжди. У Роми є багато інших важливих гравців, навіть якщо аргентинець готовий не на 100%, він завжди небезпечний. Ми завжди повинні бути обережними, незалежно від того, хто гратиме, тому що це дуже важливий виклик.

Для мене честь зустрітися з Моурінью. У мене чудові спогади про роботу з ним в Мадриді. Я багато чому навчився у всіх своїх тренерів. У Моурінью я навчився бути лідером, заохочувати своїх гравців боротися та виходити на поле з правильним настроєм. Він один із найкращих наставників", – цитує тренера Байєра Tuttosport.

Нагадаємо, що Хабі Алонсо був одним з улюблених гравців Моурінью, коли португалець очолював мадридський Реал.

Байєр зіграє на виїзді проти Роми в рамках півфіналу Ліги Європи в четвер, 11 травня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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