toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН

Дитятьєв потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі

17:23 344 Читать на русском
Дитятьєв потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі
Олексій Дитятьєв / Фото ФК Краковія

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв продовжує підкорювати польську Екстраклясу.

У 18-му турі чемпіонату Польщі Краковія на виїзді розгромила Арку (3:0).

Суха перемога, надійна гра в обороні та результативний пас – всі ці компоненти дозволили українському захиснику отримати почесне місце у збірній туру.

Наші за кордоном: геніальний Шахов, протиріччя Зозулі, гонитва Ковталюка, жертва суддів – Лук’янчук

Перемога над Аркою дозволила Краковії піднятись на 10-те місце турнірної таблиці Екстракляси, маючи в активі 21 очко.

Теги
Світ Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв Краковія Краковія Польща Арка Арка Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
37
хв
Ліверпуль
22:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук