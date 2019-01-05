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Дитяча команда з Кропивницького потрапила у ДТП

16:42 203 Читать на русском
Дитяча команда з Кропивницького потрапила у ДТП
Дитяча команда з Кропивницького потрапила у ДТП

Мікроавтобус з дитячою футбольною командою потрапив у ДТП на Кіровоградщині.

Юні спортсмени футбольної команди Зірочка з міста Кропивницький їхали на змагання до Жовтих Вод на різдвяний турнір на призи ФК Інгулець, але через ожеледицю потрапили у потрійне ДТП.

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На щастя, ніхто не постраждав. Дітей відвезли на турнір іншим автобусом.

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