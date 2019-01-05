Дитяча команда з Кропивницького потрапила у ДТП

Англія — 16:30 998
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Кубок Англії: Вест Хем у дебютному матчі Насрі пройшов Бірмінгем, Манчестер Юнайтед здолав Редінг
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Моурінью виключив повернення в БенфікуПортугалія — 15:19 577
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6 переможців Ліги чемпіонів та 3 чемпіони світу – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2018 роціСвіт — 14:00 2279
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Кравець подешевшав на 1 млн євро, Кучер – на 100 тисяч – як змінились ціни українських футболістів у ТуреччиніТуреччина — 13:50 436
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Баварія погодилась заплатити 35 мільйонів євро за Павара, трансфер може відбутись у найближчі дніНімеччина — 13:11 444
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