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Динамо сделало предложение по трансферу защитника Легии Ветески, – польские СМИ

11:36 42 Читати українською
Динамо сделало предложение по трансферу защитника Легии Ветески, – польские СМИ
Матеуш Ветеска / newspix.pl

Защитник Легии Матеуш Ветеска может перебраться в киевское Динамо. Киевляне сделали предложение по трансферу.

Киевское Динамо активно интересуется молодым польским защитником Матеушем Ветеской, сообщает onet.pl.

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Игрок молодежной сборной Польши не играл в последних матчах своего нынешнего клуба, а киевляне обещали ему больше игровой практики. Правда, по информации источника, "военные" вряд ли примут предложение "бело-синих", поскольку имеют проблемы с защитой после удаления Уильяма Реми в последнем поединке Экстраклясы. При этом сами представители Динамо хотели лично посмотреть на игру защитника.

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