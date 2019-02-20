Динамо сделало предложение по трансферу защитника Легии Ветески, – польские СМИ

Защитник Легии Матеуш Ветеска может перебраться в киевское Динамо. Киевляне сделали предложение по трансферу.

Киевское Динамо активно интересуется молодым польским защитником Матеушем Ветеской, сообщает onet.pl.

Чотири зірки Екстракляси, які можуть підсилити Динамо і Шахтар

Игрок молодежной сборной Польши не играл в последних матчах своего нынешнего клуба, а киевляне обещали ему больше игровой практики. Правда, по информации источника, "военные" вряд ли примут предложение "бело-синих", поскольку имеют проблемы с защитой после удаления Уильяма Реми в последнем поединке Экстраклясы. При этом сами представители Динамо хотели лично посмотреть на игру защитника.

"Краще б ти назвав мене к*рвою, а не бандерівцем": як колишній українець Романчук оскандалився на всю Польщу